Un tuffo nel Cinquecento con Miracol si grida

La comunità di Treviglio si prepara ad accogliere “Miracol si grida”, una manifestazione che riunisce residenti e visitatori in un evento dedicato al patrimonio storico del Cinquecento. La città si anima con iniziative, spettacoli e mostre che coinvolgono il pubblico e celebrano un periodo importante della sua storia. L’evento si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni.

TREVIGLIO (Bergamo) La comunità di Treviglio si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più sentite dai cittadini. La rievocazione storica " Miracol si grida ", che sabato 28 e domenica 29 marzo riporterà la capitale della Bassa Bergamasca al 1522. L'anno del Miracolo della Madonna delle Lacrime, l'affresco della Vergine che il 28 febbraio trasudò lacrime, salvando la città dal saccheggio delle truppe francesi del generale Lautrec. Giunta alla 19^ edizione, la rievocazione storica che si snoda per le vie di Treviglio vedrà scendere in campo oltre cento figuranti tra nobili, popolani e soldati francesi. Tra loro, diversi volti noti, come il pittore Battista Mombrini e il presidente del Consiglio comunale Andrea Cologno, nei panni dei consoli.