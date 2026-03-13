Un sottopassaggio diventa spazio sonoro da esplorare e suonare collettivamente

Un sottopassaggio ferroviario si trasforma in un palco improvvisato dove si svolge una performance sonora collettiva. Partecipanti di diverse età si riuniscono con strumenti e voci per creare un’esperienza condivisa, mentre un viaggio in pullman accompagna l’evento. L’intera iniziativa coinvolge persone che collaborano per rendere il passaggio un luogo di espressione musicale e di incontro.

Un sottopassaggio ferroviario che diventa palcoscenico, un viaggio collettivo in pullman e una performance sonora da costruire insieme. È così che domenica 22 marzo si chiuderà la rassegna “Mobilità Creative”, progetto ideato da Zeroidee con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzato in collaborazione con Collettivo L’Amalgama, Continuo, Dna Danza, Casa Alexander Langer, Associazione Ex Emigranti Lusevera e Tpl Fvg. Lungo oltre cento metri e privo di uscite intermedie, il tunnel è caratterizzato da un riverbero naturale. Qui, tra sassofono, elettronica, colorazioni luminose e dispositivi mobili, prenderà forma una performance in cui suono, luce e architettura dialogheranno con il pubblico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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