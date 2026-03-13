Un ragazzo bresciano per la prima storica vittoria dell' Italia ai Mondiali di cricket

Un ragazzo di Brescia ha contribuito alla prima storica vittoria dell’Italia ai Mondiali di cricket. La partita si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e media internazionali. Oltre cento paesi hanno seguito l’evento, che ha segnato un momento importante per lo sport nazionale. La squadra italiana ha ottenuto un risultato inedito, grazie anche all’apporto di questo giovane atleta.

L'esordio degli azzurri alla T20 World Cup, la prima storica vittoria (contro il Nepal): nella squadra che resterà negli annali ben 4 lombardi, tra cui la promessa bresciana del cricket Ali Hasan C'era un mondo intero, giustamente, con gli occhi incollati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (e alle Paralimpiadi ancora in corso): 92 Paesi partecipanti, più di 3.500 atleti, 116 gare da medaglia. Ma c'era anche un altro mondo, da miliardi di abitanti e centinaia di milioni di tifosi appassionati, che per più di un mese, dal 7 febbraio all'8 marzo, gli occhi li ha incollati sulla 2026 ICC Men's T20 World Cup, per i profani i Mondiali di cricket: 20 nazioni in campo, 55 partite giocate in India e Sri Lanka, stadi da tutto esaurito fino alla finalissima vinta dall'India contro la Nuova Zelanda.