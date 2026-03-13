Un premio è stato assegnato a Bastoni, scatenando una forte reazione di critica. Un commentatore ha commentato che, in sua opinione, si dovrebbe considerare Kalulu come vincitore morale del riconoscimento intitolato “Cornuto e mazziato”. La polemica è esplosa immediatamente, con commenti che definiscono la motivazione ufficiale del premio come “ridicola”.

“Penso che a questo punto si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio ‘Cornuto e mazziato’”. Un Premio per Bastoni ed è subito polemica. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha deciso di candidare il difensore dell’ Inter per la ‘Rosa Camuna’, la massima onorificenza della Lombardia. “ Ha saputo riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità “, ha spiegato Romani con riferimento ovviamente al mea culpa fatto da Bastoni qualche giorno dopo la simulazione in Inter-Juve costata l’espulsione a Kalulu. “Si tratta di un atteggiamento non scontato e non comune – ha sottolineato – che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Un Premio per Bastoni e scoppia la polemica: “Motivazione ridicola”

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