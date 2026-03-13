Un Posto al Sole spoiler 13 marzo 2026 | Ferri trova un modo per riavvicinarsi alla figlia? Intanto Sabbiese…

Nell’episodio di stasera di Un posto al sole, in onda venerdì 13 marzo 2026, Ferri cerca un modo per riavvicinarsi alla figlia mentre Sabbiese fa il suo ingresso nella scena. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i personaggi principali, senza anticipazioni su sviluppi futuri o motivazioni. I telespettatori sono invitati a scoprire come si evolvono le relazioni nel corso della serata.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 13 marzo 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che il matrimonio tra Niko e Manuela è sempre più vicino e lei apparirà sempre più agitata per i preparativi. Intanto un misterioso uomo, che a quanto pare conosce bene le gemelle Cirillo, sembrerà intenzionato a piombare improvvisamente nelle loro vite. Cristina sarà ancora molto triste e per cercare di starle vicino Marina chiederà aiuto a Serena e Filippo, nel frattempo Roberto avrà in mente un'idea per far tornare il sereno tra lui e la figlia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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