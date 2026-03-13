Un pomeriggio di musica corale a San Michele con melodie irlandesi

Domenica 15 marzo alle 17.30, la chiesa di San Michele ospiterà un concerto di musica corale dedicato alle melodie irlandesi. L’evento, che si inserisce tra le attività per il San Patrick’s Day, vedrà un gruppo di cantori esibirsi con brani di diversa provenienza e stile. L’ingresso è libero e l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di musica.

Domenica 15 marzo, alle ore 17.30, la Chiesa di San Michele ospiterà un concerto speciale, un anticipo del San Patrick’s Day un evento condiviso che porterà il pubblico in un viaggio tra generi e atmosfere diverse.Si esibiranno il coro E.V.A. Ensemble Aretino, diretto da Eugenio Dalla Noce, e il Suantrai Female Vocal Ensemble, diretto da Sara Clancy, che proporrà le suggestive melodie irlandesi, dai canti celtici medievali fino alle più celebri melodie tradizionali.Un’occasione unica per ascoltare due mondi musicali diversi nello stesso concerto, tra armonie corali raffinate e atmosfere irlandesi coinvolgenti.?? Domenica 15 marzo, ore... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Nuove melodie e prime assolute, Ferrara Musica apre l’anno con ‘Virtual landscape’Ferrara Musica inaugura il nuovo anno presentando Istantanea - Virtual landscape, in programma al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado domenica... San Patrizio al MOG: Genova celebra la Ireland Week con suoni, tradizioni e sapori irlandesiIn contemporanea con Milano, la Ireland Week si espande con uno spin-off a Genova, promosso da MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Michele Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 febbraio all’8 marzo: tutti gli eventi; Primavera che Vibra: a Sermoneta Marco Lo Russo omaggia le donne; Che fare con i bambini nel weekend del 6, 7 e 8 marzo a Varese e nel Varesotto; 8 Marzo in Val di Cornia: tra riflessione, motori e musica. Tutti gli appuntamenti. Aperitivo Divino alla Sacra di San Michele: venerdì 27 febbraio la musica irlandese con il Maestro Enrico EuronSANT’AMBROGIO – L’ Aperitivo Divino al Bar Convivium della Sacra di San Michele è un’esperienza che unisce sapori autentici, musica dal vivo e una vista semplicemente indimenticabile. Situato a pochi ... lagendanews.com Chiusa di San Michele: successo per Fiorire Insieme tra musica e dirittiCHIUSA DI SAN MICHELE – Sabato 7 marzo, il cortile del Salone Polivalente di via General Cantore a Chiusa di San Michele si è trasformato in un palcoscenico di civiltà per l’iniziativa Fiorire Insiem ... lagendanews.com Contrada San Michele brolo di Messina - Foto di Gucci Gucci - facebook.com facebook