Un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione sulle neurodivergenze attraverso la magia dei giochi da tavolo

Un pomeriggio è stato dedicato alla sensibilizzazione sulle neurodivergenze attraverso giochi da tavolo. L'evento ha coinvolto diverse generazioni, evidenziando il ruolo dei giochi come strumento di comunicazione e inclusione. Gli partecipanti hanno potuto scoprire come i giochi da tavolo possano facilitare il confronto e il dialogo tra persone con diverse modalità di pensiero. L'iniziativa ha sottolineato l’importanza di usare il gioco come mezzo di integrazione.

Il gioco come ponte tra generazioni, come linguaggio universale e, soprattutto, come straordinario strumento di inclusione. Presso l’associazione Torre Nera di Forlì, sta per arrivare un appuntamento speciale: “In gioco con papà”, una giornata di gioco aperta a tutta la comunità in occasione della giornata nazionale per la sensibilizzazione sulle difficoltà del neurosviluppo, del comportamento e sull’importanza dell’inclusione. L'appuntamento è fissato per sabato 21 marzo, dalle 16 alle 19, nella sede di Torre Nera in via Ravegnana 166, Forlì. L’iniziativa, nata da un'idea di Gianluca Daffi e Gabriele Mari, gode del patrocinio del Comune di Forlì e punta a coinvolgere bambini e ragazzi in una fascia d'età compresa dai 5 ai 18 anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

