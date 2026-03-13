Un pezzettino in gola | torna MetRagazzi

Domani alle 17 al Teatro Metastasio va in scena uno spettacolo dedicato ai più piccoli all’interno della rassegna MetRagazzi. L’evento è organizzato per intrattenere i bambini e coinvolgere le famiglie, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento. La rappresentazione si svolge nel contesto di questa storica rassegna teatrale dedicata ai giovani spettatori.

Per i più piccoli, all’interno della rassegna MetRagazzi domani alle 17 al Teatro Metastasio arriva Ho un pezzettino in gola de La Piccionaia con Valentina dal Mas (foto), un racconto per corpo e parola in cui è condensata l’avventura di Rosalinda, una bambina che dal lavandino del suo bagno affronta un’impresa decisiva: fare amicizia con le proprie emozioni. È un’avventura difficile: si tratta di rimuovere gli ostacoli per riuscire a far corrispondere quello che di buono si ha dentro con ciò che si esprime all’esterno. Molto più facile è far parlare il disagio, la paura, la rabbia: sentimenti che agilmente trovano la via per esprimersi e aggredire il mondo come vampe di fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

