Un milione a Brembate | gratta e vinci cambia una vita

Un residente di Brembate ha vinto un milione di euro dopo aver acquistato un biglietto gratta e vinci lungo la Strada provinciale 184. L’uomo ha deciso di verificare la schedina e ha scoperto di aver centrato il premio più alto. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, attirando l’attenzione di molti. La vincita rappresenta una cifra significativa per il residente, che ha deciso di mantenere l’anonimato.

Un residente di Brembate ha incassato un milione di euro grazie a un biglietto gratta e vinci acquistato lungo la Strada provinciale 184. La fortuna è arrivata il 12 marzo 2026, confermando come le piccole realtà del Bergamasco siano spesso teatro di eventi che cambiano vite intere. L’agenzia specializzata Agimeg ha diffuso la notizia, specificando che si tratta di un tagliando da 25 euro della serie Edizione speciale vip. Non si tratta di un caso isolato: nello stesso arco temporale, un altro giocatore ad Avigliano, in provincia di Potenza, ha ottenuto una vincita analoga con lo stesso tipo di biglietto venduto in Contrada Sarnelli. Doppia fortuna tra Lombardia e Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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