Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso Piero della Francesca

Al teatro Petrarca di Arezzo si svolgeranno due giornate di danza il 14 e il 15 marzo, con il concorso nazionale “Piero della Francesca” organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza. L’evento vedrà partecipanti di diverse regioni che si sfideranno in vari stili, offrendo uno spazio dedicato alla valorizzazione, al confronto e alla crescita artistica nel mondo della danza.

L'evento, promosso dall'associazione Progetti Per La Danza, sarà sabato 14 e domenica 15 marzo: allievi di scuole di tutta Italia saranno valutati da coreografi e insegnanti di spessore internazionale Due giornate dedicate alla ricchezza e alla varietà della danza al teatro Petrarca di Arezzo. Sabato 14 e domenica 15 marzo torna il concorso nazionale "Piero della Francesca" che, organizzato dall'associazione Progetti Per La Danza, offrirà un'occasione di valorizzazione, confronto e crescita artistica per centinaia di allievi e di allieve di scuole da tutta la penisola. L'evento sarà scandito da una maratona di esibizioni tra i diversi stili...

