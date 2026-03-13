Da Firenze, si apre una mostra dedicata ai sogni di Mark Rothko, grande maestro dell’arte moderna noto per il suo stile spirituale. L’esposizione presenta le opere di Rothko, considerato uno dei pilastri dell’arte contemporanea, e si svolge nella città famosa per il suo patrimonio artistico. L’evento mette in mostra anche alcuni pezzi che richiamano l’atmosfera e l’anima di Firenze.

da Firenze A Firenze apre «la mostra dei sogni di Mark Rothko», maestro dello spirituale nell'arte, gigante dell'arte moderna. Sono le parole del figlio Christopher per descrivereRothko a Firenze, che porta oltre 70 opere nelle sale rinascimentali di Palazzo Strozzi e poi, commovente appendice, in due luoghi a lui cari: il Museo di San Marco, «casa di Beato Angelico», e la Biblioteca Medicea Laurenziana, progettata da Michelangelo (da sabato fino al 23 agosto, catalogo Marsilio Arte). «È l'ultima che seguirò con questo coinvolgimento», ci dice Christopher Rothko. Con Elena Geuna cura una mostra che è una guida alla contemplazione di Rothko. Storia minima di un artista ad alta densità: Rothko nasce Rotkovic nel 1903 a Dvinsk, allora Impero Russo, oggi Lettonia, da famiglia ebrea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un dialogo toccante con la "sua" Firenze e i grandi del passato

