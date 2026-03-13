Un bando regionale dedicato all' agroalimentare pugliese | 350mila euro per sagre e fiere

Una nuova iniziativa regionale mette a disposizione 350mila euro per sostenere sagre e fiere dedicate all'agroalimentare pugliese. La regione ha pubblicato un bando rivolto a manifestazioni che valorizzano le produzioni locali e attirano visitatori. La misura si rivolge a organizzatori di eventi in tutta la regione, con l’obiettivo di promuovere le specialità tipiche e rafforzare il settore agroalimentare.

L'Assessore Paolicelli: "Con questo intervento vogliamo incentivare format innovativi, trasformando l'eccellenza del cibo in un volano di sviluppo economico e riconoscibilità all'estero" La Puglia si prepara a un 2026 all'insegna del gusto e della tradizione, ma con lo sguardo rivolto al mercato globale. La Regione ha pubblicato un nuovo avviso pubblico dedicato al sostegno di sagre, fiere e manifestazioni promozionali, stanziando un fondo complessivo di 350mila euro. L’iniziativa rientra nel ‘Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità 2024-2026’ e mira a trasformare gli eventi locali in vere e proprie vetrine internazionali per i prodotti Dop, Igp, bio e agroalimentari tradizionali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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