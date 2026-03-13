Un assegno da 40mila euro per Linea Rosa dalla Cassa

Un assegno da 40mila euro è stato consegnato ieri dal Presidente della Cassa di Ravenna Spa Antonio Patuelli e dal Direttore Generale Nicola Sbrizzi all' Associazione Linea Rosa. È il risultato ottenuto dalla Cassa di Ravenna, anche grazie alla partecipazione di molti risparmiatori, con il prestito obbligazionario senior collocato anche al fine di sostenere l'attività di Linea Rosa, attraverso la devoluzione dello 0,20% una tantum sull'importo totale sottoscritto di obbligazioni con scadenza triennale. All'incontro per la consegna dell'assegno erano presenti anche il Vice Direttore Generale Vicario della Cassa di Ravenna Alessandro Spadoni,...