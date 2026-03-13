Un anello per curarli?

I dispositivi indossabili che monitorano l’attività fisica e la salute sono diventati sempre più diffusi e popolari. Questi strumenti registrano dati relativi a passi, battito cardiaco e altri parametri vitali, offrendo agli utenti una panoramica sulla propria condizione fisica. Tuttavia, nonostante le promesse di migliorare il benessere, molte persone si affidano ancora a questi dispositivi senza conoscere appieno le loro limitazioni.

I dispositivi per tenere traccia dell'attività fisica e della salute promettono molto, ma si portano dietro tanti problemi Gli anelli, gli orologi e gli altri dispositivi per tenere traccia della propria attività cardiaca, del sonno, del movimento e di altri parametri biologici sono sempre più diffusi. Alcuni sono importanti per la gestione di malattie croniche come il diabete, altri fanno promesse più vaghe sulla loro utilità per la salute. Il loro successo si porta dietro non poche questioni, dall'ansia del monitoraggio alla regolamentazione, passando per la tutela dei nostri dati sanitari. Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Junior, ritiene siano la chiave per la sanità del futuro, ma con quali rischi? Ci occupiamo poi di boati in cielo e di fiction nella ricerca scientifica.

