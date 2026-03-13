La Juventus sta valutando la formazione da schierare contro l'Udinese, con una decisione ancora da prendere su Vlahovic. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle ultime ore in casa bianconera, con notizie in tempo reale che riguardano la possibile formazione e le scelte del tecnico. I dettagli sul possibile undici sono al centro dell'attenzione delle ultime notizie.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 marzo 2026. Spalletti Juventus, manca solo la firma per il rinnovo del contratto. Il tecnico deve decidere unicamente questa cosa. Ore 19.00 – Spalletti Juventus, manca solo la firma per il rinnovo del contratto del tecnico toscano. Il mister deve decidere solamente questa cosa Probabili formazioni Udinese Juve, le scelte di Spalletti per il match del Bluenergy Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la scelta su Vlahovic, ecco il possibile undici anti-Udinese

Articoli correlati

Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e il possibile arbitro del Derby d’ItaliaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: apertura di Vlahovic, ecco quando firma Spalletti

Approfondimenti e contenuti su Ultimissime Juve

Temi più discussi: L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più; ? Juve-Milan per Casemiro, asse Inter-Liverpool, Alisson ?? news di oggi; Gli ultimi 12 minuti di Roma-Juve possono decidere la Champions BordoCam.

Senesi e Schlager, la Juventus riparte dai parametri zero: perché piacciono il difensore e il centrocampistaCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti fa cadere la prima testa, Vlahovic verso il sì, ecco quanto guadagneràDavid non convince e non segna da un mese: Boga titolare contro l'Udinese e il serbo Vlahovic è più vicino al rinnovo ma dovrà quasi dimezzarsi lo stipendio ... sport.virgilio.it

Ultimissime #Juve live Le principali novità x.com

Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook