ultimissime dal campo a castelfiorentino uno scrimmage con buoni riscontri

Mercoledì sera, la squadra delle Note di Siena ha disputato uno scrimmage contro i padroni di casa a Castelfiorentino. La partita si è conclusa con buoni riscontri per entrambe le formazioni, mentre la squadra biancoverde continua la preparazione in vista della prossima gara di domenica. L'incontro ha rappresentato un momento di verifica per i tecnici e i giocatori in vista delle sfide future.

La squadra biancoverde intanto prosegue la preparazione in vista della gara di domenica. Mercoledì sera la Note di Siena era impegnata a Castelfiorentino in uno scrimmage di metà settimana contro i padroni di casa. Un’opportunità importante per la Jokic e compagni di disputare un allenamento contro una squadra di alto livello di serie C come quella allenata dal grande ex coach della Mens Sana Paolo Betti. È stata un’amichevole molto utile, durante la quale la squadra di Vecchi ha giocato con buon ritmo sia in attacco che in difesa, in vista della partita di domenica contro Genova. Ancora assenti per infortunio Pannini, Nepi, Prosek e Cerchiaro, tutti e quattro sicuramente out anche contro i liguri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

