Ufficio relazioni internazionali Montenegro nuove opportunità

L’Ufficio relazioni internazionali ha annunciato nuove opportunità di collaborazione tra il Montenegro e la Maremma Toscana, centrando l’attenzione su progetti di cultura, sviluppo e cooperazione territoriale. L’iniziativa coinvolge rappresentanti istituzionali e operatori locali che si sono incontrati per discutere possibili iniziative congiunte e scambi di esperienze. L’obiettivo è rafforzare i legami tra le due aree attraverso attività condivise e approfondimenti culturali.

’Montenegro e Maremma Toscana: cultura, sviluppo e cooperazione territoriale ’. E’ stato questo il tema dell’incontro di ieri mattina in Comune servito come momento di confronto e dialogo dedicato al rafforzamento dei rapporti tra la Maremma e il Montenegro, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità di collaborazione economica, commerciale e istituzionale tra i due territori. All’incontro hanno partecipato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale, il senatore Manuel Vescovi, fondatore di ‘Tuscany in the World’, Alessandro Giannanti, console del Montenegro per la Toscana; Dragutin Mitrovi?, membro della Giunta della Montenegrin Employers Federation con delega agli Affari Esteri; e Dritan Abazovi?, già primo ministro del Montenegro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

