Udinese-Juventus | formazioni ufficiali orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

Nella 29esima giornata di Serie A, la Juventus affronta l'Udinese in una partita che si gioca in orario ancora da definire. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver ridotto il distacco da Roma e Como, si trova a un punto dal quarto posto. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita sarà visibile sia in tv che in streaming. La classifica del campionato viene aggiornata al termine dell'incontro.

La Juventus fa visita all'Udinese nella 29esima giornata di Serie A. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno accorciato su Roma e Como, portandosi a -1 dal quarto posto e adesso hanno l'opportunità di scavalcare entrambe le squadre e prendersi il quarto posto in classifica, visto che proprio Fabregas e Gasperini si sfideranno nel weekend. L'ottima prova col Pisa ha dato continuità al pareggio in extremis dell'Olimpico e ora la Juve viaggia sulle ali dell'entusiasmo e vede concretamente la possibilità di prendersi il posto Champions. Di fronte un Udinese spensierato, distante 12 punti dalla zona retrocessione.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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