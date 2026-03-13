udinese juventus ancora niente vlahovic per spalletti probabili formazioni e orario tv

La Juventus affronta l'Udinese in trasferta nel match del 13 marzo 2026, senza Vlahovic a disposizione per Spalletti. La squadra bianconera cerca la seconda vittoria consecutiva, puntando a sfruttare lo scontro diretto tra Como e Roma. Le probabili formazioni e l’orario della partita sono stati annunciati, mentre i dettagli sulle scelte di formazione non sono ancora ufficiali.

Udine, 13 marzo 2026 – Vincere per approfittare dello scontro diretto fra Como e Roma. È questo l'obiettivo della Juventus, che fa visita all' Udinese per centrare la seconda vittoria di fila. I padroni di casa, però, sono in un buon momento dopo essersi messi alle spalle i tre ko di fila battendo la Fiorentina e pareggiando a Bergamo contro l'Atalanta settimana scorsa. L'idea dei friulani è di fare un regalo ai propri tifosi per riconquistare la parte sinistra della classifica. Ancora niente Vlahovic per Luciano Spalletti. I precedenti . La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in Serie A: 71 successi piemontesi, 18 pareggi e 14 vittorie friulane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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