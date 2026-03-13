Domani sera si gioca la partita tra Udinese e Juventus, con il tecnico Runjaic che sta valutando le condizioni di alcuni giocatori. In particolare, si attentano le possibilità di recupero di Solet, il difensore che sarà sottoposto a un provino nelle prossime ore per verificare la sua disponibilità. La squadra si prepara alla sfida con queste incognite in difesa.

Udinese Juve, Runjaic spera di poter recuperare Solet. Decisivo il provino delle prossime ore per il difensore. Ecco le ultime sui friulani. L’attesa per il prossimo turno di campionato cresce a dismisura, con i riflettori puntati sulla Dacia Arena per una sfida che profuma di storia e ambizione. I l confronto Udinese Juve rappresenta da sempre un ostacolo ostico per i friulani, chiamati a invertire una tendenza statistica decisamente pesante. Gli uomini di Runjaic, infatti, sanno bene che in casa hanno battuto la ««Signora»» solamente sei volte in 53 tornei, un dato che rende l’impresa ancora più stimolante per un gruppo che sogna il ritorno in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve, un big di Runjaic a rischio per il match di domani sera: di chi si tratta e le sue condizioni

Articoli correlati

Milan Juve, un pupillo di Allegri è a rischio per il match di San Siro. Di chi si tratta e le sue condizioniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Leggi anche: Udinese Juve, un big di Runjaic a rischio: le condizioni del giocatore bianconero. I dettagli

Le parole di Giorgio Chiellini su Spalletti e il nuovo direttore sportivo | Serie A Enilive | DAZN

Contenuti e approfondimenti su Udinese Juve

Temi più discussi: Conferenza Juve, Spalletti non parla prima dell'Udinese: ecco chi ci sarà al suo posto; Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Udinese-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN.

Udinese-Juventus: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Udinese-Juventus in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 29^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Udinese Juve, ballottaggio aperto tra Perin e Di Gregorio per la sfida del Bluenergy Stadium. Ecco chi è in vantaggioUdinese Juve, ballottaggio aperto tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio per la sfida in programma sabato sera. Vediamo chi è in vantaggio al momento La Juve si avvicina alla trasferta contro l’Udines ... juventusnews24.com

Batti un colpo se non mancherai per Udinese-Juve - facebook.com facebook

#Udinese- #Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro x.com