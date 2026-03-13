Udine | sciopero trasporti 90% di adesione e 40 ore

A Udine questa mattina si è verificato uno sciopero nel settore dei trasporti pubblici, con un’adesione che ha raggiunto il 90% nel pomeriggio. Il blocco ha coinvolto più del 70% dei lavoratori, causando un’interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico nella città e nella provincia. La protesta è durata circa 40 ore.

Un blocco parziale del servizio di trasporto pubblico a Udine e provincia ha interessato questa mattina più del 70% della forza lavoro, con un'adesione che nel pomeriggio si è spinta verso il 90%. La protesta, organizzata dall'Associazione Sindacale ASI-AU, nasce da una richiesta ferma da vent'anni riguardante le indennità di secondo livello non ancora riconosciute. Mentre l'azienda Arriva Udine contesta la legittimità della mobilitazione definendola opera di un'organizzazione non rappresentativ . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine: sciopero trasporti, 90% di adesione e 40 ore Articoli correlati Leggi anche: Sciopero a Udine: bus fermi per 9 ore Leggi anche: Trasporti: Fs, sciopero del personale di 24 ore dalle ore 21 del 9 gennaio Una raccolta di contenuti su Udine sciopero trasporti 90 di adesione... Trasporti, sciopero di 24 ore di Arriva Udine: garantite solo alcune fasce orarieArriva Udine S.p.A., informa che nella giornata di venerdì 13 marzo 2026 potranno verificarsi delle carenze rispetto al regolare svolgimento del servizio, in quanto la Associazione Sindacale Indipende ... nordest24.it Sciopero dei trasporti, febbraio nero per treni, aerei e bus. Tutte le date a rischio in Italia: oggi Lombardia e LazioTrasporti nella bufera, oggi inizia il mese più nero del 2026. Sono almeno una ventina gli scioperi proclamati per febbraio: la maggior parte saranno locali, provinciali e regionali, ma con due stop ... quotidiano.net