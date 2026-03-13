Udine | Maestri del Lavoro tecnologia e sostenibilità

A Udine si è svolto il 53° congresso dei Maestri del Lavoro nella sala Ajace, dove sono stati discussi i temi legati alle recenti trasformazioni tecnologiche e culturali. L'evento ha coinvolto rappresentanti del settore che hanno analizzato le novità e le sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione nel mondo del lavoro. La giornata ha visto interventi e dibattiti tra i partecipanti.

Il 53° congresso dei Maestri del Lavoro si è svolto a Udine, nella sala Ajace, affrontando le sfide poste dalle trasformazioni tecnologiche e culturali in atto. I relatori hanno messo al centro il dibattito l’adeguamento professionale necessario per mantenere la competitività senza sacrificare la sostenibilità ambientale ed economica. L’incontro ha riunito figure di spicco dell’industria locale, tra cui Paolo Fantoni della Fantoni spa e Anna Mareschi Danieli delle Acciaierie Bertoli Safau, insieme ai ricercatori Gabriele Giacomini e Carlos Corvino. La presenza del nuovo presidente nazionale Andrea Peressutti sottolinea l’importanza data a questo vertice regionale nel friulano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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