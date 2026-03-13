Udine | 38 autisti assunti ma i salari bloccano il servizio

A Udine, 38 autisti sono stati assunti per il servizio di trasporto pubblico, ma i salari bloccati stanno causando problemi nella gestione della mobilità. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha commentato la situazione durante un picchetto davanti alla stazione ferroviaria, definendo la condizione come grottesca. La crisi nella rete di trasporto continua a generare tensioni e disservizi nella città.

La crisi della mobilità a Udine assume contorni sempre più preoccupanti, con la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi che ha definito la situazione come grottesca durante un picchetto davanti alla stazione ferroviaria. Mentre l’amministratore delegato di Arriva Udine Diego Regazzo aveva annunciato in febbraio l’assunzione di 38 nuovi autisti con una promessa aggiuntiva di altri 30 nei mesi successivi, le misure attuali vengono giudicate insufficienti senza un intervento sostanziale sulle retribuzioni. La Regione aveva già predisposto un recruiting day per il 31 marzo presso palazzo Antonini Belgrado, offrendo 76. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine: 38 autisti assunti, ma i salari bloccano il servizio Articoli correlati Nuovi autisti per Como e provincia subito assunti: torna l’Academy di Asf Autolinee con EnaipAsf Autolinee rilancia la sua Academy per formare nuovi autisti, in collaborazione con Enaip Como: è la quinta edizione di un percorso nato per...