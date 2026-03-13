Ucraina Zelensky incontra piloti in addestramento sugli F-16

Il presidente ucraino ha visitato il centro europeo di addestramento F-16 a Fete?ti, in Romania, dove ha incontrato i piloti ucraini in formazione sugli aerei militari. L'incontro si è svolto nel corso di una visita ufficiale nella regione. La visita è avvenuta in un momento di attenzione internazionale sulla presenza di forze ucraine nell’ambito del programma di addestramento.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i piloti ucraini in addestramento presso il Centro europeo di addestramento F-16 di Fete?ti, in Romania. La visita si è svolta nella giornata di giovedì, durante il viaggio ufficiale del presidente nel Paese. Secondo la presidenza ucraina, Zelensky ha discusso con i piloti i dettagli della formazione e le principali difficoltà dell’addestramento. Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky incontra piloti in addestramento sugli F-16 Articoli correlati Leggi anche: La guerra in Ucraina «deve finire». Trump incontra Zelensky che replica: «Nulla è cambiato, Putin ancora a piede libero, sugli asset russi ha vinto lui» Leggi anche: Ucraina: Georgieva (Fmi) incontra Zelensky a Kiev Inside Sweden’s Bold Move: Ukraine 150 Gripen Jets That Could Change Europe Forever