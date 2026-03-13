L’Ucraina e l’Iran sono coinvolti in due conflitti distinti che spesso vengono messi a confronto, alimentando tensioni e discussioni tra le parti. Entrambi i paesi sono al centro di tensioni internazionali e di scontri che attirano l’attenzione dei media. Le loro vicende si sviluppano in parallelo, creando un quadro complesso che spesso viene analizzato secondo le differenze e le somiglianze percepite.

Un importante funzionario dell’Europa centrale non nasconde la sua irritazione: “Con tutte le armi per fermare i missili usate in Medio Oriente dall’inizio della guerra, gli ucraini avrebbero potuto difendersi efficacemente dagli attacchi russi contro le loro infrastrutture”. In Ucraina, in effetti, gli aiuti internazionali sono sempre in ritardo, mentre in Medio Oriente le armi non si contano più. Oggi è difficile evitare la rivalità tra i due conflitti, i paragoni e i risentimenti, anche se evidentemente ogni contesto ha la sua logica, la sua strategia e i suoi mezzi. Di sicuro c’è un personaggio che accomuna le due guerre: è Donald Trump,... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Ucraina e Iran, due guerre parallele e a volte concorrenti

