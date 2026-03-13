Durante un’omelia, un cardinale ha definito come un “tradimento infame” l’atto di uccidere i negoziatori, sottolineando che colpire chi si occupa di dialogo rappresenta una grave violazione delle regole del rispetto e delle trattative. La sua dichiarazione si rivolge a chi ha commesso o potrebbe commettere tali azioni, evidenziando la gravità di colpire gli interlocutori coinvolti in processi di negoziazione.

Chiesa Il presidente della Cei nella Giornata di preghiera e digiuno per la pace pronuncia un "j’accuse" durissimo contro Usa e Israele, responsabili dell'attacco all’Iran Chiesa Il presidente della Cei nella Giornata di preghiera e digiuno per la pace pronuncia un "j’accuse" durissimo contro Usa e Israele, responsabili dell'attacco all’Iran «Uccidere quelli che sono gli interlocutori con cui si deve o si dovrà negoziare» è «tradimento infame di qualsiasi regola del dialogo e del rispetto! Come si può credere dopo alla volontà di confronto?». Il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi, nella Giornata di preghiera e digiuno per... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Uccidere i negoziatori è tradimento infame». L’omelia di Zuppi diventa un atto d’accusa

Articoli correlati

Passeggiata tra le brutture: la lettera di una cittadina diventa un atto d'accusa per il mancato decoro urbanoDalla scarpata che delimita via Fiume alle "scalette della vergogna" di via Pellas: il degrado si fa strada in pieno centro Una cittadina scrive al...

Incubo orwelliano: Tame accusa Albanese di tradimentoGrace Tame ha lanciato una critica feroce contro il Primo Ministro Anthony Albanese, definendo la situazione attuale come un incubo orwelliano.

Contenuti e approfondimenti su Uccidere i negoziatori è tradimento...

Argomenti discussi: Pure questa guerra si poteva evitare; Opinione: Uccidere un leader nemico spesso aggrava il conflitto e il caos.

Omicidio Aurora Livoli, i pm: Valdez Velazco è un pericoloso seriale. Potrebbe violentare e uccidere ancoraMilano, 9 gennaio 2026 – Un pericoloso seriale. Così, in sostanza, gli inquirenti milanesi hanno definito, nella richiesta di custodia cautelare in carcere, Emilio Gabriel Valdez Velazco, il ... ilgiorno.it