Tuttosport – Pazzesco Bastoni dopo la simulazione la massima onorificenza È polemica | Kalulu cornuto e mazziato

Dopo l’episodio di simulazione durante la partita tra Inter e Juventus, Bastoni è stato insignito di un riconoscimento speciale, generando polemiche tra tifosi e osservatori. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sui social e nei commenti sportivi, mentre Kalulu è stato coinvolto in una discussione diversa, accusato di comportamenti considerati poco sportivi. La partita ha suscitato numerose reazioni e commenti da parte di diversi protagonisti.

2026-03-13 15:55:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: Le polemiche che sono nate dopo Inter-Juventus continuano a far discutere, ma nelle ultime ore si sono trasformate in un riconoscimento inatteso per Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato criticato da tifosi e opinionisti per la simulazione durante la partita contro i bianconeri. Dopo l’azione con Kalulu, l’arbitro ha espulso il giocatore della Juventus (doppia ammonizione), scatenando reazioni in tutta Italia con fischi da parte dei tifosi avversari. Nei giorni successivi il centrale azzurro ha però scelto di esporsi pubblicamente, riconoscendo l’errore. La Rosa Camuna per Bastoni. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha infatti proposto il nome del difensore nerazzurro per la Rosa Camuna, la più alta onorificenza assegnata dalla Regione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Pazzesco Bastoni, dopo la simulazione la massima onorificenza. È polemica: Kalulu cornuto e mazziato Articoli correlati Inter-Juve finisce al Pirellone: lite in Regione per il premio a Bastoni. "E a Kalulu il premio cornuto e mazziato"Polemiche per la proposta (di consiglieri interisti) di insignire Bastoni del Premio Rosa Camuna per le scuse dopo aver simulato un fallo. Leggi anche: Simulazione Bastoni, ecco perché non scatterà la prova TV dopo il contatto con Kalulu