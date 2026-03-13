Tutto su Fear Of God Jeans ‘straight 5 Pocket’

La collezione Fear Of God Jeans 'Straight 5 Pocket' comprende un modello di pantaloni in denim con cinque tasche, caratterizzato da una linea dritta e un taglio classico. Il prodotto è stato reso disponibile sul mercato e viene promosso tramite un articolo che include link di affiliazione. La nota di trasparenza informa che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

Dallo stacco vivo al patch in pelle: i dettagli che definiscono lo stile Fear Of God. L'analisi del modello 'Straight 5 Pocket' di Fear Of God rivela una costruzione basata sull'equilibrio tra estetica grezza e finiture sartoriali. Il punto di partenza è il tessuto denim, che presenta una texture visibile e un leggero effetto usura intenzionale, elementi che conferiscono immediatamente al capo quell'aspetto vissuto tipico dello streetwear di lusso senza richiedere anni di indossamento.