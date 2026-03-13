Tutti i settori dove rendersi utili Dai nidi d’infanzia al Comune passando per biblioteche e SdS

In diversi settori della comunità si cercano persone disposte a offrire il proprio aiuto. Si tratta di attività che vanno dal supporto nelle biblioteche e nei nidi d'infanzia, all'assistenza ai ragazzi nei compiti, fino a collaborare con i servizi comunali. Le opportunità sono rivolte a chi desidera contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività attraverso piccoli o grandi gesti di solidarietà.

Dare una mano in biblioteca, affiancare gli educatori nei nidi, aiutare i ragazzi a fare i compiti o supportare i servizi comunali. Sono alcune delle esperienze che i giovani del territorio potranno vivere grazie al nuovo bando del Servizio Civile Universale, appena aperto e rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Le opportunità non mancano anche nell’Empolese Valdelsa. Il Comune di Empoli, per il 2026, mette a disposizione otto posti destinati a giovani che saranno coinvolti in alcuni uffici strategici. Il coordinamento del progetto è affidato al Comune di Santa Croce sull’Arno, che aggrega i comuni del Valdarno Inferiore e dell’area empolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

