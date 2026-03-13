Turisti casertani bloccati tra Thailandia e Abu Dhabi per la guerra | voli cancellati allarmi droni e bunker in aeroporto

Tre turisti di Caserta si trovano bloccati tra Thailandia e Abu Dhabi a causa del conflitto Iran-Israele. I loro voli sono stati cancellati e hanno trascorso una notte in un bunker ad Abu Dhabi. Le spese extra sostenute sono state di circa 4.000 euro. La situazione ha impedito loro di rientrare in Italia, creando difficoltà logistiche e finanziarie.

Tre turisti casertani bloccati all'estero per il conflitto Iran-Israele: voli cancellati, notte in bunker ad Abu Dhabi e 4mila euro di spese extra. "Nessun supporto dalla Farnesina". Una vacanza da sogno trasformata in un incubo lungo quasi due settimane. È quanto hanno vissuto tre turisti casertani — Tommaso Grandinetti, Gaetano Caprio e Cesare Panaro — rimasti bloccati in Asia a causa dello scoppio del conflitto tra Usa, Israele e Iran, che il 28 febbraio ha mandato in tilt il sistema internazionale dei voli. I tre sono tornati in Italia soltanto tra l'11 e il 13 marzo, dopo giorni di forte preoccupazione, spese impreviste e, denunciano, senza alcun supporto da parte delle istituzioni italiane all'estero. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Turisti casertani bloccati tra Thailandia e Abu Dhabi per la guerra: voli cancellati, allarmi droni e bunker in aeroporto Articoli correlati Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani» Vacanza da incubo per tre turisti casertani: “Bloccati in Thailandia dalla guerra in Iran”Tempo di lettura: 3 minutiDalla spensieratezza all’incubo di non riuscire a tornare a casa, tra voli cancellati, liste d’attesa ballerine, allarmi... Aggiornamenti e notizie su Abu Dhabi Argomenti discussi: Vacanza trasformata in incubo: turisti casertani bloccati dal conflitto rientrano a casa, uno (dipendente dell'Asl caserta) ancora in viaggio. Vacanza trasformata in incubo: turisti casertani bloccati dal conflitto rientrano a casa, uno (dipendente dell’Asl caserta) ancora in viaggioI tre turisti casertani hanno sostenuto spese impreviste per circa quattromila euro complessivi tra voli, alloggi e pasti extra ... casertace.net Bloccati dalla guerra in Thailandia, siamo stati lasciati soliDalla spensieratezza all'incubo di non riuscire a tornare a casa, tra voli cancellati, liste d'attesa ballerine, allarmi droni, spese extra e nessun aiuto dal proprio Stato. E' l'odissea vissuta da ... ansa.it