Tuo figlio vuole WhatsApp ma ha meno di 13 anni? Meta lancia gli account controllati dai genitori

Meta ha annunciato il lancio di account WhatsApp controllati dai genitori destinati ai minori di 13 anni. La novità mira a permettere ai genitori di supervisionare l’uso della piattaforma mentre i figli possono accedere al servizio di messaggistica. La funzione sarà disponibile per gli utenti più giovani che richiedono accesso a WhatsApp, rispondendo alle richieste frequenti di bambini e adolescenti.

Se la richiesta " mamma, papà, voglio WhatsApp " è diventata un ritornello quotidiano in casa, Meta ha appena introdotto una risposta concreta che potrebbe mettere d'accordo genitori preoccupati e figli desiderosi di entrare nel mondo della messaggistica istantanea. La compagnia ha annunciato gli account gestiti dai genitori su WhatsApp, una funzionalità che permette ai bambini sotto i 13 anni di utilizzare l'applicazione in modalità controllata e limitata, mentre un genitore o tutore mantiene il pieno controllo sulle impostazioni più delicate. La novità verrà distribuita gradualmente nei prossimi mesi a tutti gli utenti che dispongono dell'ultima versione di WhatsApp su iPhone o Android, rappresentando un cambio di paradigma significativo nella gestione della presenza online dei minori sulle piattaforme Meta.