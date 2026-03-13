Tumore al colon-retto la prevenzione resta l’arma decisiva e questo è il mese giusto

Il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto richiama l’attenzione su una delle patologie oncologiche più diffuse. Le campagne di sensibilizzazione invitano a monitorare regolarmente la salute e a sottoporsi agli screening. Le autorità sanitarie promuovono iniziative per informare la popolazione sui comportamenti da adottare. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e ridurre i casi diagnosticati in fase avanzata.

Il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto richiama l’attenzione su una delle patologie oncologiche più diffuse. Informazione, diagnosi precoce e partecipazione ai programmi di screening rappresentano strumenti fondamentali per ridurre l’impatto di questa malattia. In Italia si registrano circa 49 mila nuovi casi ogni anno. Il tumore del colon-retto è oggi il secondo più frequente e anche la seconda causa di morte oncologica nel Paese. Numeri che spiegano perché la prevenzione resti una priorità per il sistema sanitario e per la comunità scientifica. L’aumento dei casi tra gli under 50. Negli ultimi anni gli specialisti stanno osservando un fenomeno che merita particolare attenzione: l’aumento dei casi tra le persone più giovani. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tumore al colon-retto, la prevenzione resta l’arma decisiva (e questo è il mese giusto) Articoli correlati Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon-retto: la Asl invita allo screening gratuitoIl tumore del colon-retto rappresenta, per incidenza, la seconda patologia oncologica in Italia e in Europa ma un’azione preventiva tempestiva può... Tumore al colon-retto, la prevenzione inizia dalla tavolaI sei cibi da scegliere per ridurre la possibilità di sviluppare il tumore al colon-retto, la prevenzione inizia a tavola con un'alimentazione sana... Una raccolta di contenuti su Tumore al colon retto la prevenzione... Temi più discussi: Tumore colon-retto, una nuova combinazione di farmaci raddoppia la sopravvivenza dei pazienti metastatici; Tumore al colon retto: AI e MedTech per rafforzare la prevenzione; Microbiota del muco rettale possibile biomarker del tumore del colon-retto; Marzo mese della prevenzione, l'appello per lo screening del tumore al colon-retto. Tumore al colon-retto, la prevenzione resta l’arma decisiva (e questo è il mese giusto)Il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto richiama l’attenzione su una delle patologie oncologiche più diffuse. Informazione, diagnosi ... panorama.it MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLON-RETTO FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA: CASI IN AUMENTO TRA GLI UNDER 50Il Prof. Antonino Spinelli: Fondamentale non sottovalutare i segnali d'allarme, aderire ai programmi di screening e continuare a fare ... iltempo.it Secondo gli ultimi studi, un cane su quattro sviluppa un tumore nel corso della sua vita, più frequentemente dopo i dieci anni, per i gatti dopo gli 11 - facebook.com facebook Sono oltre tredicimila le nuove diagnosi di tumore del pancreas registrate in Italia nel 2024, una delle neoplasie più aggressive e difficili da individuare nelle fasi iniziali #ANSA x.com