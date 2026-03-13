Tumore al colon | in aumento tra gli under 50

Durante il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, promosso dalla Fondazione per la Ricerca, si segnala un incremento dei casi tra le persone sotto i 50 anni. I dati recenti mostrano come questa fascia di età stia registrando numeri crescenti di diagnosi rispetto al passato. La questione viene sottolineata anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani.

Il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, promosso dalla Fondazione per la Ricerca, evidenzia un aumento preoccupante dei casi nella fascia under 50. Mentre i programmi di screening riducono l’incidenza negli anziani, la malattia sta colpendo con maggiore frequenza le generazioni più giovani. I dati nazionali indicano circa 49.000 nuovi casi annuali in Italia, confermando questa patologia come la seconda causa di morte oncologica nel Paese. La situazione richiede un cambio di approccio diagnostico e terapeutico immediato. L’impatto generazionale e il paradosso dello screening. Un fenomeno che sta cambiando la mappa epidemiologica della malattia è l’aumento dell’incidenza tra i pazienti al di sotto dei cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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