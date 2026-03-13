Trump il petrolio russo e una guerra senza fine | alla Casa Bianca serve una exit strategy

Nel nuovo episodio del Podcast di Fanpage.it, si analizza la situazione attuale alla Casa Bianca, con particolare attenzione alle decisioni riguardanti il petrolio russo e le conseguenze di una guerra che sembra non avere fine. Il focus è sulla richiesta di una strategia di uscita da parte delle autorità statunitensi, in un quadro di crescente complessità politica e energetica.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del petrolio russo, della guerra in Iran e della (non) strategia di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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