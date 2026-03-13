Trump | Fuori le pa ora le navi passino Hormuz Gli Usa inviano altri 5mila soldati | Borse in fumo 1.162 miliardi da inizio guerra
Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di far passare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, mentre il Pentagono ha inviato altri 5.000 soldati. Nel frattempo, un aereo cisterna americano è caduto in Iraq, provocando la morte di tutto l'equipaggio. A Teheran si sono svolte manifestazioni a sostegno del regime, mentre le borse hanno perso 1.162 miliardi di dollari dall'inizio del conflitto.
Aereo cisterna Usa cade in Iraq: morto tutto l'equipaggio. Manifestazione pro-regime a Teheran, a sfilare anche Larijani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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