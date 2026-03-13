Trump e Ambani | 300 miliardi per la nuova raffineria

Il presidente ha annunciato la realizzazione di una nuova raffineria nel porto di Brownsville, in Texas, con un investimento di circa 300 miliardi di dollari. La notizia riguarda anche la collaborazione con Ambani, senza ulteriori dettagli sui partner coinvolti. La costruzione di questa grande struttura industriale è stata ufficialmente comunicata, senza indicazioni su tempistiche o altri aspetti tecnici.

Il presidente Donald Trump ha annunciato la costruzione di una nuova raffineria petrolifera nel porto di Brownsville, in Texas, con un investimento stimato a 300 miliardi di dollari. A sostenere questa massiccia operazione è Reliance Industries, il colosso energetico indiano guidato da Mukesh Ambani, la persona più ricca dell’Asia con un patrimonio netto di 98,9 miliardi di dollari. Questa partnership segna un punto di svolta nelle dinamiche energetiche globali, legando l’economia statunitense a quella indiana attraverso un accordo ventennale per la lavorazione del petrolio da scisti americano. L’iniziativa promette di sbloccare una grande espansione della produzione energetica nazionale, creando migliaia di posti di lavoro altamente retribuiti e rafforzando la catena di approvvigionamento interna degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

