Durante un comizio a Hebron nel Kentucky, il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto pubblicamente il pugile e podcaster Jake Paul per una possibile carica politica. Successivamente, entrambi sono apparsi in un video sui social media, mentre eseguivano insieme la “Trump dance” sulle note di YMCA dei Village People. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei sostenitori dei protagonisti.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - La città vive un momento straordinario, segnato da una partecipazione popolare senza precedenti e da un clima di attesa che attraversa ogni quartiere e ogni generazione. L'energia nata dal basso si è trasformata in un vero movimento culturale, capace di superare rapidamente i confini cittadini e coinvolgere l'intera regione Puglia.

© Ilfattoquotidiano.it - Trump danza con il pugile e podcaster Jake Paul e lo lancia in politica

