Trump blocca la California | causa per fermare le auto

Il governo federale ha avviato una causa contro la California per bloccare le normative statali sui veicoli a zero emissioni. Donald Trump ha deciso di intervenire legalmente, cercando di fermare le norme che riguardano le auto ecologiche nello Stato. L’azione legale è stata presentata in risposta alle regolamentazioni californiane che riguardano l’industria automobilistica.

La tensione tra il governo federale e lo Stato della California è esplosa in un’azione legale diretta, con Donald Trump che ha avviato una causa per bloccare le normative californiane sui veicoli a zero emissioni. Il conflitto verte sulla legittimità degli standard ambientali imposti da Sacramento, che l’amministrazione presidenziale definisce illegali e in contrasto con le regole federali. Mentre il Dipartimento dei Trasporti USA sostiene che la California agisca al di fuori della legge mantenendo norme abrogate, lo Stato difende la propria autonomia nel promuovere auto più pulite ed economiche. Il cuore del disaccordo risiede nella volontà di Washington di revocare l’autorità concessa alla California nel 2022 dall’Agenzia per la Protezione Ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

