Durante un evento pubblico a Hebron, il presidente degli Stati Uniti ha ballato con il pugile e influencer Jake Paul, sorprendendo i presenti. Il video dell’incontro è diventato virale sui social media, catturando l’attenzione di molti utenti. La scena ha mostrato le due figure muoversi insieme, creando un momento inaspettato durante la manifestazione. La clip ha rapidamente fatto il giro del web, generando numerosi commenti.

Momento insolito durante un evento pubblico a Hebron: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sorpreso i presenti improvvisando un ballo insieme al pugile e influencer Jake Paul. In un video circolato rapidamente sui social, i due si divertono sulle note della celebre hit dei Village People, eseguendo la cosiddetta “Trump dance”. Durante l’evento, Trump ha anche espresso parole di sostegno nei confronti di Paul, accennando alla possibilità che l’ex star dei social possa in futuro intraprendere un percorso in politica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trump balla con Jake Paul e lo lancia in politica: il video con il pugile è virale

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Il presidente degli Stati Uniti ha appoggiato il pugile e podcaster Jake Paul per una futura carica politica durante un comizio a Hebron nel Kentucky e poi è apparso in un video con lui sui social in cui riproducono la cosiddetta “Trump dance” sulle note di YMC - facebook.com facebook

Donald Trump balla con Jake Paul e lo lancia in politica. Il presidente americano protagonista di un video social con il pugile #ANSA x.com