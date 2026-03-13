Un uomo di 52 anni, proveniente da Napoli e arrivato a Milano il giorno prima, è stato arrestato in via Neera mentre cercava di sottrarre gioielli a una donna di 86 anni con problemi di vista. Durante l’intervento, sono stati recuperati 315 grammi di oro, che erano destinati a essere sottratti. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo di 52 anni, arrivato da Napoli a Milano il giorno prima, è stato arrestato in via Neera mentre tentava di sottrarre gioielli a una donna di 86 anni affetta da ipovisione. La vittima, ingannata dalla menzogna dell’impostore che si spacciava per un finanziere incaricato di verificare oggetti rubati, ha aperto la porta e lasciato deporre i propri averi sul pavimento. I poliziotti dei Falchi della Squadra mobile hanno fermato il sospetto fuori dall’abitazione, recuperando immediatamente il bottino composto da 315 grammi d’oro e 20 d’argento. Tra gli oggetti salvati figurano medagliette, orologi, ciondoli, spille, bracciali e le fedi dei genitori defunti della signora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa su anziana: 315g d’oro recuperati, arrestato a Milano

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