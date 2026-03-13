Truffa del finto incidente contro un' anziana poi fuga con inseguimento | due uomini in arresto

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Lugo dopo una truffa che coinvolgeva un falso incidente e un'anziana, seguita da un tentativo di fuga che ha portato a un inseguimento. Le forze dell'ordine, intervenute dopo diverse segnalazioni di tentativi di truffa telefonica con il metodo del falso carabiniere, hanno organizzato un servizio straordinario per bloccare i due sospetti.

Alla vittima sarebbe stato chiesto di pagare in contanti per la riparazione di un incidente mai avvenuto. Tempestivo intervento dei Carabinieri che avevano intuito il raggiro Una truffa sventata porta all'arresto di due uomini. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, a seguito di diverse segnalazioni di tentate truffe telefoniche del falso carabiniere che si stavano verificando sul territorio, hanno messo in atto uno specifico servizio straordinario con l’impiego di più pattuglie nei punti considerati maggiormente sensibili, finalizzato all’individuazione degli autori. Nel primo pomeriggio di ieri infatti, i militari hanno sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di un'anziana signora, arrestando in flagranza di reato due uomini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Truffa del finto carabiniere, anziana reagisce. Due arresti dopo l'inseguimentoSi è conclusa con l’arresto di due uomini la fuga dei presunti responsabili della truffa e della rapina ai danni di un’anziana di 71 anni avvenuta a... Una raccolta di contenuti su Truffa del finto incidente contro... Temi più discussi: Truffa del finto incidente: due arresti; Tentano di raggirare un’anziana donna con la truffa del finto incidente: fermati e arrestati due uomini a Lugo; Dentro la Notizia: Angela, la nonna carabiniera sventa la truffa del finto incidente Video; Truffa del finto incidente contro un'anziana, poi fuga con inseguimento: due uomini in arresto. Truffa del finto incidente: due arrestiA Lugo i carabinieri sventano il tentativo di raggiro a un’anziana al volante. Gessetti usati per simulare l’urto ... ilrestodelcarlino.it Lugo, truffa del finto incidente con i gessetti colorati: colti sul fatto dai Carabinieri mentre raggirano un’anzianaI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, a seguito di diverse segnalazioni di tentate truffe telefoniche del falso ... corriereromagna.it La truffa del finto carabiniere e della targa dell'auto clonata: arrestato nel biellese un 37enne campano con precedenti. Convinceva le anziane vittime a mostrare oro e gioielli per poi fuggire col bottino. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/03/truffe- - facebook.com facebook La Finanza negli uffici di Cinecittà per la truffa del tax credit. I sospetti nei messaggi tra le aziende: nel mirino anche "M figlio del secolo" x.com