truffa bancaria on line correntista risarcita

Un nuovo caso di truffa bancaria online si è concluso con il risarcimento di un correntista. Le truffe e i raggiri su internet sono in aumento, portando i cittadini a cercare assistenza presso le associazioni di categoria per tutelarsi. La vicenda evidenzia come, in alcuni casi, le vittime riescano a ottenere giustizia e recuperare i soldi sottratti fraudolentemente.

Le truffe e i raggiri on line sono sempre più frequenti e i cittadini si rivolgono alle associazioni di categoria. Una donna versiliese titolare di un conto corrente on line ha ricevuto sul cellulare un sms dalla banca, con cui veniva comunicato che si era verificata un’anomalia sul suo conto, anomalia che poteva essere corretta cliccando su un link. La signora non ha avuto alcun dubbio nell’eseguire l’operazione e non si è insospettita dell’sms ricevuto che era inserito nella chat ufficiale della banca e ha quindi eseguito l’intervento. Aperto il link si è trovata davanti la schermata della banca e ha ricevuto altri sms che le comunicavano che sarebbe stata chiamata da un operatore e le veniva chiesto il solo capoluogo di residenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

