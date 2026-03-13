Trovato esanime in piazza morto in ospedale a soli 25 anni | il dramma di Lorenzo

Un giovane di 25 anni è stato trovato senza vita in piazza da un passante che passeggiava con il suo cane. I soccorsi sono stati immediati e, tra le persone coinvolte, anche il parroco del paese. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Trovato esanime a terra da un uomo che passeggiava con il suo cane. I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento anche del parroco del paese, e il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo. Purtroppo, le speranze si sono infrante dopo poche ore: un nuovo arresto cardiaco, durante la notte, ha reso vani tutti i tentativi di rianimazione. Aveva solo 25 anni Lorenzo Comensoli. Originario di Malegno, viveva a Cividate Camuno, a pochi passi da piazzale Giacomini e dai giardini dell’oratorio, proprio dove si è consumata la tragedia. L’allarme è scattato verso le 19 di giovedì 12 marzo, quando un cittadino, a passeggio con il cane, ha notato il ragazzo a terra, privo di sensi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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