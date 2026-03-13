Trino eletto segretario della Fp Cgil

Antonio Trino è stato eletto nuovo segretario generale della Fp Cgil Messina, sostituendo Francesco Fucile che ha assunto un ruolo regionale. La nomina è stata ufficializzata durante l'assemblea dei lavoratori. Trino assume ora la responsabilità di guidare il sindacato nella provincia. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai membri dell'organizzazione.

Antonio Trino eletto segretario generale della Fp Cgil Messina. Succede a Francesco Fucile andato a ricoprire l'incarico regionale. Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Cannizzaro dell’Università l’elezione del nuovo segretario. “La proposta di candidatura di Antonio Trino – ha spiegato in apertura il Segretario Nazionale della Fp Cgil Michele Vannini -, giunge al termine di una riflessione, condivisa anche con la Cgil Sicilia, rispetto ad un percorso di continuità con la linea politica della federazione provinciale e di valorizzazione del gruppo dirigente, che ha portato la federazione di Messina ad essere un punto di riferimento sia a livello regionale che nazionale”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta Tutti gli aggiornamenti su Trino eletto Discussioni sull' argomento Trino eletto segretario della Fp Cgil; Messina, eletto il neo segretario generale della Fp Cgil: a ricoprire l’incarico sarà Antonio Tr; Noi Torino, Mauro Tonello è il nuovo presidente; Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta. Messina, eletto il neo segretario generale della Fp Cgil: a ricoprire l’incarico sarà Antonio TrinoTrino prende il posto del segretario generale uscente, Francesco Fucile, attualmente alla guida della FP CGIL Sicilia. msn.com Oggi 6 marzo 2026, la Camera del Lavoro di Biella ha eletto nuova segretaria generale provinciale Cristina Martiner, che succede a Lorenzo Boffa in carica dal 2020. Martiner lavora in Cgil dal 2008 e si è occupata di trasporti, di sanità e di case di riposo. Dal - facebook.com facebook