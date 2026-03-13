Trieste | omicidio e rapina le telecamere smentiscono

Il 22 maggio, Erika Podmenich sarà in tribunale a Trieste per affrontare accuse di omicidio e rapina. Le telecamere di sorveglianza hanno fornito immagini che sembrano contraddire alcune versioni dei fatti. La sua presenza in aula segna un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda coinvolge diverse prove raccolte dagli inquirenti e sarà al centro di un'udienza cruciale.

Il 22 maggio, Erika Podmenich si presenterà davanti alla corte d’assise di Trieste per rispondere a gravi accuse penali. La decisione definitiva è stata emessa oggi dalla Gip Manila Salva, che ha rigettato le richieste della difesa relative al rito abbreviato e alla perizia psichiatrica. La donna dovrà affrontare il processo per l’omicidio di Isabella Tregnaghi, uccisa nella sua abitazione in Cavana lo scorso 31 marzo, oltre a tentato omicidio e rapina contro un’altra anziana coinvolta in un incidente stradale. Le indagini hanno rivelato una dinamica complessa: secondo la Procura guidata dai Pm Andrea La Ganga e Ilaria Iozzi, l’omicidio non fu frutto di una lite casuale come sostenuto inizialmente dall’imputata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: omicidio e rapina, le telecamere smentiscono Articoli correlati Tutte le fasi della rapina ad un grossista di oro ripresa dalle telecamere a Catania VIDEOUna rapina ai danni di un grossista di oro veneto, giunto a Catania per far visionare un prezioso campionario a dei clienti abituali. Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesaEmergono nuovi dettagli sulla morte di Adamo Massa, ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina. Aggiornamenti e notizie su Trieste omicidio e rapina le telecamere... Discussioni sull' argomento Anziana uccisa a Trieste, Podmenich rinviata a giudizio: processo in Corte d’Assise; Trieste, Podmenich risponderà di omicidio e tentato omicidio; Nessun dubbio sull'omicidio: il giudice chiude le porte alla difesa, Erika Podmenich sarà processata; TRIESTE | OMICIDIO DEL GHETTO: ERIKA PODMENICH RINVIATA A GIUDIZIO SENZA PERIZIA PSICHIATRICA. Il meteo di oggi Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel facebook Le donne e l'arte del flambè, medaglia di bronzo per lo Ial di Aviano. La gara nazionale ad Aquileia, tra i partecipanti anche gli istituti di Trieste e Latisana #ANSA x.com