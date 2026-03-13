Trieste | nasce l’Euroregione Adriatico-Carsica con 135

A Trieste, le sezioni di Confartigianato Gorizia e Trieste hanno presentato oggi uno studio di fattibilità per la creazione di una nuova Euroregione Adriatico-Carsica, un progetto che coinvolge diverse realtà della regione. L'iniziativa mira a rafforzare le collaborazioni tra le aree interessate e a promuovere iniziative condivise. La presentazione si è svolta nel capoluogo friulano.

Un progetto ambizioso prende forma a Trieste, dove le sezioni di Confartigianato Gorizia e Trieste hanno presentato oggi uno studio di fattibilità per una nuova Euroregione Adriatico-Carsica. L’iniziativa mira a creare un mercato unico transfrontaliero che includa due province italiane, tre regioni statistiche slovene e due contee croate, per un totale di 135 comuni. La proposta punta a superare la mentalità di confine, trasformando il territorio in un polo integrato capace di competere sui mercati internazionali. Il cuore del piano risiede nell’aggregazione dei sistemi economici locali per costruire un’offerta coordinata. Gli organizzatori vedono in questa unione la possibilità per le piccole imprese artigiane di orientare meglio i propri investimenti verso l’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: nasce l’Euroregione Adriatico-Carsica con 135 Articoli correlati Snowboarder fuoripista scivola e resta in bilico su una buca carsica, soccorso con l'elicotteroIntervento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio 2026, sotto il Pic Majot, nel gruppo del Canin, per soccorrere uno snowboarder rimasto... Ambiente ed energia: nasce a Trieste il primo sportello del FvgAl via lo 'Sportello ambiente ed energia', che sarà attivo in via Carducci da lunedì 2 marzo.