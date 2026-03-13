Tridente capitale

In un’epoca dominata dai social e dal mondo digitale, il ruolo della comunicazione diventa sempre più centrale. La capacità di raccontare la “grande bellezza” non basta più da sola: bisogna saperla condividere e farla conoscere attraverso nuovi strumenti e linguaggi. La sfida consiste nel trovare modi efficaci per trasmettere messaggi che coinvolgano il pubblico e rendano visibile ciò che si vuole comunicare.

La grande bellezza non basta. Nell'epoca dei social e del mondo digitale bisogna anche saperla raccontare, in altre parole comunicare. Per Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche, "dopo la scoperta della basilica di Vitruvio a Fano, dobbiamo essere bravi architetti, proprio come lui, per costruire un brand internazionale". E per farlo si deve partire dai fondamentali. "Il turismo contemporaneo vuole destinazioni che hanno storie forti da raccontare e qui abbiamo l'unicità dell'opera realizzata dall'architetto che ha influenzato il Rinascimento italiano e l'architettura mondiale - ha detto Polacco -, ma una scoperta da sola non basta a generare turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

