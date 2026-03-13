Tribunale sospende il blocco e la e sanzione per la nave Humanity 1 che aveva tratto in salvo migranti nel porto di Ortona

Un giudice del tribunale di Chieti ha deciso di sospendere il blocco e la sanzione economica applicati alla nave Humanity 1, che aveva tratto in salvo migranti nel porto di Ortona nel dicembre 2025. La decisione riguarda l’efficacia dei provvedimenti di fermo e delle multe imposte alla nave. La sospensione è stata stabilita in attesa di ulteriori valutazioni legali.

L'imbarcazione era stata trattenuta per 20 giorni a Ortona per non aver comunicato con le autorità marittime libiche e la ong aveva avuto una multa di 10mila euro Un giudice del tribunale di Chieti ha deciso di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento di fermo e della sanzione pecuniaria inflitti alla nave di soccorso Humanity 1 a Ortona nel dicembre 2025. Lo comunica la ong Sos Humanity, citata dall'Ansa. Per questo motivo, "l'alleanza Justice Fleet rifiuta qualsiasi comunicazione operativa con il centro di coordinamento di soccorso libico e la cosiddetta Guardia Costiera libica". Si tratta, spiega Sos Humanity, "di un'altra vittoria per la Justice Fleet dopo che i fermi della Sea-Watch 5 e della Sea-Eye 5 sono stati dichiarati illegittimi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

In fiamme la nave thailandese che aveva provato a forzare il blocco di HormuzLa Marina Reale Thailandese ha confermato ufficialmente che una nave cargo battente bandiera thailandese Mayuree Naree è stata attaccata mentre...

Leggi anche: Migranti, Piantedosi: “60 giorni di stop a nave Humanity, le leggi si rispettano”

Altri aggiornamenti su Tribunale sospende

Argomenti discussi: Agente in servizio a Foggia sospeso per un video su TikTok, il Tar annulla il provvedimento del Viminale.

Il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. Salvini: Pregiudizio politico di alcuni giudiciDue sentenze in due giorni tallonano il governo sull'immigrazione. Il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa alla Sea Watch 5. Lo fa ... ilfoglio.it

Sea Watch 5, 'Tribunale di Catania ha sospeso il fermo'Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel ... ansa.it