Il tribunale ha deciso di rimandare la questione alla Corte costituzionale riguardo alla legge che proibisce alle coppie omosessuali di adottare. La decisione riguarda la richiesta di verifica della costituzionalità di questa norma, lasciando il compito finale alla Consulta. La questione rimane aperta fino a un pronunciamento ufficiale da parte dell’organo competente.

Toccherà alla Consulta pronunciarsi sulla richiesta di costituzionalità della legge sulle adozioni, vietate alle coppie omosessuali. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Tribunale rinvia a Consulta decisione su adozione da coppia omosessuale

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