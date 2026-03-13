Tribunale rinvia a Consulta decisione su adozione da coppia omosessuale
Il tribunale ha deciso di rimandare la questione alla Corte costituzionale per un pronunciamento sulla legge che vieta alle coppie omosessuali di adottare. La decisione arriva nel corso di un procedimento legale in cui si discute della compatibilità di questa normativa con la Costituzione. La Consulta dovrà ora esaminare la richiesta di costituzionalità della legge in questione.
Toccherà alla Consulta pronunciarsi sulla richiesta di costituzionalità della legge sulle adozioni, vietate alle coppie omosessuali. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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